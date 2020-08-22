"فلذات الأكباد" سلع معروضة للبيع على "فيسبوك"

"فلذات الأكباد" كلمتان توضحان روابط الدم بين الآباء والأبناء، لكن من المؤسف غياب عاطفة الأبوة لدى بعض الآباء الذين يتعاملون مع أبنائهم كأنهم سلع تباع وتشترى، وفي المقابل هناك أيضًا عدد من الأبناء يجحدون صنائع الآباء وكفاحهم ويصل الانتقام إلى إيداعهم في دور المسنين أو حتى قتلهم.

اختفى مصطلح "فلذات الأكباد" لدى عدد من الآباء غابت عنهم الإنسانية وتعاملوا مع أبنائهم كأنهم سلع تباع وتشترى، فظهرت مؤخرًا قضية بيع طفلة على الملأ من قبل عامل لابنته الرضيعة البالغة من العمر 4 أشهر فعرضها على الفضاء الإلكتروني للفيسبوك بمبلغ 60 ألف جنيه، ما يعيد للأذهان عهد النخاسة الخاص ببيع العبيد.

واقعة بيع الطفلة الرضيعة رصدتها الشرطة وألقت القبض على المتهم في العجوزة بالجيزة، ونسبت له تهمتي "جرائم الاتجار في البشر، وتعريض حياة طفلته للخطر" بينما نفت والدة الطفلة معرفتها برواية الأب وعرض طفلته للبيع، وقالت إنها فوجئت بالواقعة بعد أن داهمت الشرطة منزل الزوجية، وقررت النيابة تسليم الطفلة لأمها، وطلبت من المجلس القومي للأمومة والطفولة لبحث الحالة الاجتماعية لوالدة الطفلة وتوفير الرعاية لها.

إدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في قطاع مكافحة المخدرات تمكنت من القبض على الأب وعمره 27 عامًا ويعمل عامل في محل لإصلاح إطارات السيارات أثناء محاولته بيع نجلته الرضيعة عندما رصد ضباط الإدارة قيام شاب بعرض طفلة للبيع مقابل 60 ألف جنيه على شبكة الإنترنت.

وتنكر أحد الضباط كأنه شاب متزوج ولم ينجب ويرغب في شراء الطفلة، واتفق مع المتهم على التقابل في منطقة العجوزة شمال محافظة الجيزة أيضًا وهناك ألقت الشرطة القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقال: "مش معايا فلوس أصرف عليها".

وبذات الطريقة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط "مافيا" لبيع الأطفال حديثي الولادة يقودهم مسجل خطر في الإسكندرية، وأكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص مقيم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد – ضرب" ومحكوم عليه فى إحداها) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأطفال حديثى الولادة واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبرفقته "طالب– مقيم بكفر الشيخ" و"سيدة حاصلة على بكالوريوس ومقيمة بالإسكندرية "منفصلة عن زوجها دون طلاق رسمى"، وبرفقتهم طفلة حديثة الولادة (لم يتجاوز عمرها ساعتان) أثناء شروعهم التصرف فيها بالبيع بنطاق قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهم على (3 هاتف محمول) بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية المتبادلة تؤكد إرتكابهم الواقعة.

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة، واعترف الأول بمزاولته نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأطفال حديثي الولادة من خلال عرض بيع وشراء الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي فى حين اعترف الثاني بارتباطه بعلاقة غير شرعية بالمتهمة الثالثة أسفرت عن حملها سفاحاً إلى أن تمت الولادة بموجب إخطار ولادة نسب لزوجها خلافاً للحقيقة، وبمواجهتها اعترفت بصحة أقوال المتهمين والتصرف في الطفلة بالبيع مقابل مبلغ قدره 50 ألف جنيه خشية افتضاح أمرهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.