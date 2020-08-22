"فيتش" تخفض نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "سلبية"

خفضت وكالة "فيتش" العالمية توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى "سلبية" بدلا من "مستقرة"، نتيجة ضعف مصداقية السياسات النقدية المتبعة في البلاد، واستنزاف احتياطي النقد الأجنبي، بما قد يتسبب في مفاقمة مخاطر التمويل الخارجي.

وأوضحت الوكالة، في تقرير بثته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت تدخلات هائلة من قبل دوائر صنع القرار بسوق العملة المحلية، في محاولة لدرء تهاوي قيمة الليرة أمام الدولار، وهو ما ترتب عليه إضعاف مصداقية السياسة النقدية التي تنتهجها تركيا".

وأوضحت "فيتش"، أن التراجع اللافت في قيمة الفائدة الحقيقية التي تقدمها تركيا شكل عاملًا مؤثرًا أيضًا في خفض نظرتها المستقبلية إلى "سلبية".

وأضافت "فيتش"، أن تراجع الاحتياطي الأجنبي بالتزامن مع ضعف مصداقية سياسات تركيا النقدية، عوامل تنذر بتفاقم الضغوط الخارجية على الاقتصاد التركي.

وأوضحت "فيتش"، أن البنك المركزي التركي لجأ إلى استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في سبيل دعم الليرة، مطلقا العنان في الوقت ذاته للعديد من القرارات التي أغرقت الأسواق في بحر الائتمان والقروض، وترك أسعار الفائدة عند مستويات أقل من معدل التضخم، وعمد عوضا عن ذلك إلى تشديد الخناق على توافر السيولة النقدية عبر الاعتماد على قنوات أقل اعتيادية من أجل رفع قيمة الاقتراض.

وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى نتائج استطلاع رأى توقعت انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 4% هذا العام نتيجة التداعيات السلبية الناجمة عن عمليات الإغلاق والعزل لمحاربة تفشي جائحة كورونا المستجد، والتي شلت حركة الاقتصاد بمختلف المدن التركية وعطلت سلاسل التوريد.

جدير بالذكر، أن احتياطي تركيا من النقد الأجنبي تراجع إلى 45.4 مليار دولار حتى منتصف أغسطس الجاري، مقارنة ب81.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.