الناجحون يدعمون "إمام" والخاسرون يساندون "عرمان" في "شيوخ" القليوبية

شهدت الساعات الماضية اشتعال المنافسة على مقعد الشيوخ المتبقي في محافظة القليوبية، وذلك بعد حسم حزب مستقبل وطن لـ5 مقاعد في الجولة الأولى، حيث تُجرى الإعادة بين أبوسريع إمام الكاتب الصحفى بالأهرام عن قائمة الائتلاف الوطنية ممثلًا لحزب الشعب الجمهوري، والذي يحظي بدعم المرشحين الخمسة الفائزين فى الجولة الأولى، وخالد عرمان المرشح المستقل.

وكثف مرشحا الإعادة من تحركاتهما وجولاتهما بين كبار العائلات والشباب بنطاق المحافظة، لعرض برامجهما الانتخابية، وحث المواطنين على النزول إلى صناديق الانتخابات، وسط إجراءات احترازية.

وعقد أبوسريع إمام مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن لقاءات مكثفة بقرى ومركز طوخ مسقط رأسه، تم خلالها دعوتهم للمشاركة الانتخابية بهدف كسب التأييد والحفاظ على فارق الأصوات بينه وبين منافسه والذي وصل لـ75 ألف صوت في المرحلة الأولى (لصالح إمام).

فيما أعلن مرشحو الإئتلاف الخمسة الناجحون في الجولة الأولى، وهم سيد حجازي وسمير البيومي ومصطفي الطرباني ومصطفي النفيلي والدكتور نصيف الحفناوي، استمرار دعمهم لمرشح الائتلاف السادس في جولة الإعادة، والوقوف بجواره حتى نهاية الجولة، وقرروا وقف احتفالاتهم بالفوز إلا بعد انتهاء جولة الإعادة.

وقال الدكتور جمال حجاج أمين عام الحزب بمحافظة القليوبية، إن جولة الإعادة ستشهد عرسًا انتخابيًا من خلال إثبات قدرة الحزب على إنجاح مرشحه بدعم الأمانات الفرعية للمراكز والأقسام للمرشح، ومن خلال قدرة الحزب على الحشد الذى يضمن نجاح مرشحه.

وفي المقابل، يحاول المرشح المستقل محمد عرمان كسب التأييد والدعم من عدد من المرشحين المستقلين الذي هُزموا في معركة الجولة الأولى، مع التركيز على بعض مناطق التواجد الخاصة به، ومنها مناطق العربان في المحافظة، في محاولة لتقليل فارق الأصوات الكبير بينه وبين مرشح الائتلاف في الجولة الأولى، والذي اقترب من 75 ألف صوت، حيث كان "إمام" الأقرب للفوز لولا عدم تحقيق النسبة المطلوبة لاجتياز الانتخابات من المرحلة الأولى.