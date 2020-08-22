تدبير الاعتمادات لـ 383 عملية تأهيل للترع تنفيذا لتعليمات السيسي

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا عن حجم الإنجاز في مشروع تأهيل وتبطين الترع، حيث تم طرح وتدبير الاعتمادات الماليه لـ 383 عملية لتأهيل الترع بطول نحو 2900 كم ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى 20 أغسطس 2020 الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ 383 عملية لتأهيل الترع بطول نحو 2900 كم بقيمة تقديرية نحو 8.4 مليار جنيه في زمام نحو 1.2 مليون فدان موزعة على 19 محافظة وهي: "أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف - الجيزة - الفيوم - القليوبية - المنوفية - الشرقية - الغربية - الإسماعيلية - الدقهلية - دمياط - البحيرة - دمياط - الإسكندرية - كفرالشيخ".

وكذالك تم الانتهاء من تأهيل عدد من الترع في محافظات الشرقية - بني سويف - أسوان - قنا بطول نحو 180 كم.

وجارٍ حاليا أعمال التأهيل بطول 420 كم في 15 محافظة وهي: "أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - الفيوم - الجيزة - القليوبية - الإسماعيلية - الشرقية - بني سويف - المنوفية - الدقهلية - البحيرة - الغربية ويتم متابعة تنفيذ الأعمال والشركات العاملة والأعمال تسير بصورة مرضية".

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأعمال تأتي في ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

ويُذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في ضمان وصول المياه لنهايات الترع في أسرع وقت لتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في القضاء على البطالة.