الحداد: التهاون بالإجراءات الوقائية ينذر بموجات ارتدادية لكورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الإصابات بفيروس كورونا تشهد ثباتًا بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد المصابين أو الوفيات، مضيفًا أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية قد يحدث موجات ارتدادية للفيروس.

وأكد "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حتي يتم إيجاد لقاح أو نصل لـ"صفر إصابات".

وأضاف، أنه إذا وصلنا إلي صفر إصابات أو وفيات نكون قد حققنا "تارجيت"، مفاده أن الفيروس في هذه الحالة يصبح وكأنه فيروس موسمي كالإنفلونزا ونسبة وفياته ستكون أقل، مشيرًا إلي أنه من الصعب الوصول إلى "صفر إصابات" ولكن هناك إصابات درجتها من متوسطة إلى أقل ولا تحتاج إلى أسرّ بالمستشفيات.

وتابع، أن فيروس كورونا سيتعايش معنا خلال الفترة المقبلة، وسيكون متواجدًا مثل فيروس الإنفلونزا، ولكن لا نريده أن يحصد آلاف الأرواح، بل نريده أن يتحول لفيروس ضعيف وموسمي.

واستكمل، أن الفيروس سيضعف بشيئين، الأول هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة لأنها ستقلل من الإصابة بالفيروس وبالتالي ستجعل حدته أقل، والثاني هو التطعيمات.