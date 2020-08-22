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تنفيذ 836 حكما وضبط 20 قضية تموينية بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
03:52 م | السبت 22 أغسطس 2020
تنفيذ 839 حكم متنوع بأسوان

تنفيذ 839 حكم متنوع بأسوان

تمكن رجال إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم، من تنفيذ 836 حكمًا متنوعًا.

وأكدت مديرية أمن أسوان، في بيان، تنفيذ 137 حكم حبس جزئي، و40 حكم حبس مستأنف، و495 أحكام غرامات، و160 أحكام المخالفات.

كما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط 20  قضية تموينية متنوعة بأسواق محافظة أسوان، حيث تم ضبط 20 قضية تموينية عبارة عن قضية سلع مجهولة المصدر، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

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