براءة 3 متهمين من التعدي على هشام جنينة

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار علي عبدالحميد، اليوم السبت، ببراءة 3 متهمين، في واقعة التعدي على هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، في الواقعة التي جرت، في يناير 2018، بالقاهرة الجديدة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين، قبل أن يُخلي قاضي المعارضات سبيلهم، بكفالة.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت، في يناير 2018، بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، ونسبت لهم اتهامات بالضرب والبلطجة وإتلاف الممتلكات الخاصة، والسرقة بالإكراه، وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.