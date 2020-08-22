"التأمين": الشركات الجديدة وضعت بصماتها على الصناعة بحلول مبتكرة

قال الاتحاد المصري لشركات التأمين، إن شركات التأمين تسعى بالإضافة إلى دورها التقليدي كدافع للتعويضات، أن تتولى أدوار أخرى كشريك ومانع للمخاطر، من خلال دمج منتجات تأمينات الحياة التي تؤمّن الثروة والصحة ونمط الحياة مع أنواع أخرى من وثائق تأمينات الحياة.

وأضاف الاتحاد في نشرته السنوية أن شركات التأمين الوافدة الجديدة بدأت تترك بصماتها على الصناعة بتوفيرها حلول مبتكرة وفريدة من نوعها ومع ذلك، لم تستطع تلك الشركات أن تخلع شركات التأمين التقليدية من عرشها حتى الآن.

وأضاف أنه لكي تحافظ شركات التأمين على هذا الوضع، يجب عليها أن تتعاون مع شركائها في النظام البيئي لتعزيز الكفاءات اللازمة لتقديم حلول مقنعة وحديثة للعملاء.

وأشار إلى أن تفضيلات العملاء تتطور بسرعة، ويجب على شركات التأمين الاستجابة بسرعة لهذه التفضيلات للاحتفاظ بحصتها في السوق، ويتوقع حاملوا الوثائق عند تعاملهم مع شركات التأمين أن تكون تجربتهم أكثر ملاءمة وجاذبية، وتعتمد بصورة أكبر على التعامل الرقمي، فهم يريدون خدمات متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القناة التي يختارونها. بمعنى أن عملاء اليوم هم الذين يحددون طرق التحول إلى أحدث نماذج الأعمال.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، بدأت شركات تأمينات الحياة تبتعد عن التغطيات الروتينية السابقة التي اقتصرت تفاعلاتها على مطالبات الوفاة فقط، وبدلاً من ذلك أصبحت تفكر في لحظات الحياة ذات المغزى لحاملي الوثائق، لتقديم حلول جديدة مصممة خصيصاً لهم.