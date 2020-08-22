إيقاف أعمال بناء مخالف بسرس الليان وإزالة فورية ليلا لتعدٍّ بمنوف

قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، بضبط وإيقاف حالة أعمال بناء، وذلك دون الرجوع إلى الوحدة المحلية لمراجعة أعمال البناء واستكمال الأوراق اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأوقفت الوحدة المحلية أعمال البناء لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها، مع إيقاف استكمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لمدة 6 أشهر، لحين الرجوع إلى الوحدة المحلية، والتأكد من توافر كافة الاشتراطات البنائية، ومطابقتها للتراخيص الممنوحة لها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية في منتصف الليل لحالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية في المهد بناحية الحامول بمساحة 200 متر، وفي مدينة الشهداء أزيلت حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بقرية عمروس على نفقة المواطن، واُتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.