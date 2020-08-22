جهود "الداخلية" خلال أسبوع.. على رأسها ضبط 20 ألف سائق بلا كمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"

ضبط 6058 قضية تموينية متنوعة.

ضبط 215 قضايا مقاهي مخالفة لقرار الغلق.

غلق 2912 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق.

غلق 4 أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة).

في مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات، تم ضبط 19918 سائق نقل جماعي.

في مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء، تم ضبط 309 أشخاص بإجمالي 292 مبنى.

في مجال الأمن العام

تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها 241 متهمًا وبحوزتهم 6 قطع أسلحة نارة، كما تم ضبط 11 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 2977 حكمًا قضائيًا، وضبط 321 قضية متنوعة أخرى.

أما في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة": تمّ ضبط 1129 قطعة سلاح ناري.

وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ 943 قرار إزالة بنطاق 20 مديرية أمن.

وبمجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 480.478 حكم قضائي.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 14 تشكيلًا عصابيًا، ضمت 30 متهماً، ارتكبوا 60 حادث سرقة متنوع، وضبط 54 قضية أحداث، كشف غموض 48 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتمّ ضبط مرتكبيها بإجمالي 56 متهماً.

كما أسفرت الجهود عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط 18 عنصرًا إجراميًا بنطاق أمن (القليوبية - المنوفية - الشرقية - دمياط - المنيا - أسيوط) بإجمالي 23 قطعة سلاح (13 بندقية آلية - قنبلة يدوية - 3 بنادق خرطوش- 4 مسدس - 3 فرد خرطوش) وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط 5 قضايا مخدرات "إتجار".

وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، تم ضبط 7 قضايا بإجمالي 8 متهين، بمضبوطات تجاوزت 221 كيلوجرامًا.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 255 ألفًا و810 مخالفات مرورية متنوعة.

وفي مجال الأمن الاقتصادي، جرى ضبط 8152 قضية تموينية متنوعة، تضمنت ما يلي:

· ضبط 139 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 357 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 48 ألفًا و195 جنيهًا.

. ضبط 27 قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت 458 ألفًا و850 لترًا لبيعها في السوق السوداء.

· ضبط 7 آلاف و986 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 1905.233 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، وكذا ضبط 90 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 93.261 طن.

كما تم ضبط 83 ألفًا و324 قضية سرقة التيار الكهربائي بغرامات 57 مليونًا و999 ألفا و217 جنيهًا.

وضبط 1749 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة بقيمة إجمالية مليار و267 مليون و303 ألفا و577 جنيها.

وضبط أيضا 1455 قضية سرقة متنوعة، و40 قضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وضبط 179 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.

كما تمّ ضبط 786 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 836 متهمًا، وتمّ ضبط 11 قضية تهريب، و52 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب)، وضبط 1682 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (كشف أثرى- حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).