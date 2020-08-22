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محمود مسلم

عقد اجتماع المستشارين السياسيين لدول صيغة نورماندي 28 أغسطس

كتب:

(أ.ش.أ)
02:50 م | السبت 22 أغسطس 2020
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم، إن لقاء المستشارين السياسيين لرؤساء الدول المشاركة في صيغة "نورماندي"، للمفاوضات حول التسوية في دونباس سيعقد يوم 28 أغسطس الجاري، ويعقبه لقاء لوزراء خارجية هذه الدول.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "جرى الاتفاق على عقد لقاء للمستشارين بصيغة نورماندي يوم 28 أغسطس الجاري، وعقب ذلك أظن أنه من المخطط عقد لقاء وزراء خارجية دول رباعية نورماندي".

وأكد زيلينسكي، أنه لا يرى ضرورة لنقل المفاوضات حول دونباس من مينسك إلى مكان آخر.

وبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، هاتفيًا، في 14 فبراير الماضي، جوانب حل النزاع الأوكراني، وطرح بوتين بشكل مباشر سؤالًا ما إذا كانت كييف تنوي بالفعل تنفيذ اتفاقات مينسك.

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