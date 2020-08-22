مطالبات برلمانية بعودة الجماهير للملاعب.. وغرامة الشغب 100 ألف جنيه

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، اليوم السبت الموافق 22 أغسطس، في إطار مباريات الجولة 21 من الدوري المصري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

وتتزامن مبارة الأهلي والزمالك مع تصريحات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال شهر مارس الماضي، حول عودة الجماهير إلى مدرجات كرة القدم في استادات مصر المختلفة، والتي قال خلالها إنَّ عودة الجماهير لحضور مباريات دوري كرة القدم بشكل كامل ستكون خلال الموسم الكروي المقبل، وذلك عقب الانتهاء من استكمال منظومة الاستادات الرياضية بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم.

ومن جهته، طالب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، وزارة الرياضة بسرعة وضع المعايير الخاصة بعودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، بشكل يحافظ على الأمن العام، ولا يحرم الملاعب والأندية من جماهيرها.

وأثارت فكرة عودة الجماهير للملاعب التخوفات دائمًا بشأن شغب الملاعب، إلا أن قانون الرياضة يتعامل بشكل حاسم مع شغب الملاعب، حيث ألزمت المادة 81 من القانون الأندية بوضع الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية.

كما عاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأي طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.