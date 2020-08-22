مرشدون سياحيون يرحبون بفتح جميع المناطق الأثرية: رسالة طمأنة للزوار

أبدى عدد من المرشدين السياحيين سعادتهم عقب قرار فتح جميع المناطق الأثرية والسياحية على مستوى الجهمورية بطاقة 50% من قدرتها الاستيعابية مع بداية سبتمبر المقبل، مع تطبيق كل الشروط والإجراءات الاحترازية، واصفين تلك الخطوة بأنها رسالة طمأنة إلى العالم بأن مجال السياحة في مصر في طريقه للتعافي عقب إغلاق دام أكثر من 5 أشهر كاملة بسبب انتشار فيروس كورونا.

مرشد سياحي: القرار يشجع السياحة الداخلية.. ونلتزم بكل الإجراءات الاحترازية

عبدالمنعم مدبولي، 43 عامًا، يعمل في مجال الإرشاد السياحي منذ نحو 20 عامًا، ويُجيد التحدث باللغات الإنجليزية والصينية والإيطالية، أوضح أنَّ ذلك القرار جيد لتشجيع السياحة الداخلية عقب غلق كل المناطق السياحية على مدار الفترة الماضية، واعتبره رسالة طمأنة بأن المجال السياحي في طريقه للتعافي والعمل بشكل شبه طبيعي مرة أخرى، قائلًا: "مجال السياحة مش هيرجع بشكل كامل 100% إلا بعد اكتشاف اللقاح الخاص بكورونا عشان الناس تطمن"، مُشيرًا إلى أنَّ قرار إجراء تحليل "PCR" لكل القادمين من الخارج سيُطمئن الجميع بشكل أكبر حتى نستعيد الحركة السياحية مرة أخرى.

وأكّد أنَّ المرشدين السياحيين تأثروا كثيرًا خلال الفترة التي توقف فيها مجال السياحة تمامًا بسبب كورونا، وأن بعضهم استغل اللغات التي يجيد التحدث بها في البحث عن مصادر رزق أخرى بشكل مؤقت، متابعًا: "الغالبية من المرشدين قعدوا في البيت طول الفترة اللي فاتت بسبب إن العالم كله كان مقفول ومفيش أي شغل في المجال بتاعنا خالص"، موضحًا أنَّه سليتزم بكل الإجراءات الاحترازية عن طريق ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات، مع تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل أعداد الأفواج تفاديًا للإصابة بالفيروس.

"نور الدين": مصر أصبحت آمنة على السائحين من كورونا

ومن جهته، أوضح أحمد نور الدين، 54 عامًا، المرشد السياحي ورئيس النقابة الفرعية للمرشدين السياحيين بالجيزة وشمال الصعيد، أنَّ هناك بعض المناطق الأثرية والسياحية استقبلت الزوار خلال الفترة الماضية، مثل المتحف المصري بالقاهرة وأهرامات الجيزة ومعبد الكرنك بالأقصر، فيما بقيت بعض المناطق الأخرى مغلقة مثل المساجد الأثرية الإسلامية المختلفة، وإدفو وكوم أمبو بأسوان، ومع ذلك القرار الجديد سيتمّ فتح كل المناطق على مستوى الجمهورية، واصفًا إياه بأنَّه رسالة تظهر للعالم أنَّ مصر أصبحت آمنة على الزوار والسائحين من الإصابة بكورونا.

وأضاف "نور الدين" أنَّه منذ يوم 19 مارس الماضي الذي توقفت خلاله حركة الطيران بشكل كامل، لم يعمل أي مرشد سياحي في المجال نهائيًا، وجلسوا جميعًا في المنازل، قائلًا: "محدش في المرشدين السياحيين دخل جيبه جنيه واحد طول فترة كورونا، عشان محدش فينا عنده مصدر رزق تاني".