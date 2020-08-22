رئيس التحرير

محمود مسلم

مطار القاهرة يستقبل 22 رحلة دولية تقل 2909 ركاب

كتب:

أيمن حمزة
03:46 م | السبت 22 أغسطس 2020
المطار يستقبل 2909 مسافر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

المطار يستقبل 2909 مسافر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 22 رحلة طيران دولية، أقلت على متنها 2909 ركاب من جنسيات مختلفة، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 22 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، نيويورك، باريس، فرانكفورت، روما، أثينا، فيينا، إسطنبول، تورنتو، أديس أبابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، جدة، بيروت، أربيل، البحرين، نيروبي، سيئون، عدن، بغداد، الخرطوم.

وطبقت سلطات المطار كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة.

اقرأ المزيد:

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع اليوم 16742 مسافرا من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 16446 راكبا من جنسيات مختلفة اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 134 رحلة تنقل على متنها 14349 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل 80 رحلة تقل على متنها 10481 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 118 رحلة تقل على متنها 11 ألف مسافر

مطار القاهرة الدولي يستقبل 16 رحلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل 3249 مسافرا من جنسيات مختلفة

10598 مسافرا يترددون على مطار القاهرة الدولي خلال 24 ساعة

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 131 رحلة تقل على متنها 15539 مسافرا

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 87 رحلة تقل 12374 راكبا