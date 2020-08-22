مطار القاهرة يستقبل 22 رحلة دولية تقل 2909 ركاب

استقبل مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، 22 رحلة طيران دولية، أقلت على متنها 2909 ركاب من جنسيات مختلفة، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن صالات الوصول بالمطار استقبلت 22 رحلة قادمة من عدة وجهات منها، نيويورك، باريس، فرانكفورت، روما، أثينا، فيينا، إسطنبول، تورنتو، أديس أبابا، الشارقة، أبو ظبي، دبي، جدة، بيروت، أربيل، البحرين، نيروبي، سيئون، عدن، بغداد، الخرطوم.

وطبقت سلطات المطار كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة.