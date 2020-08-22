تفاصيل تعرض "مصري أمريكي" لاعتداء عنصري: كسر بالذراع وجروح في الرأس

سقط شاب أمريكي من أصول مصرية ضحية للعنصرية والكراهية في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تمّ اللاعتداء عليه بعصى بيسبول من جاره البالغ من العمر 41 عامًا، بعد خلاف حول أماكن السيارات.

ووصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، الاعتداء على الشاب ذي الأصول المصرية طارق السيد، الذي يبلغ عمره 18 عامًا، بأنَّه "هجوم معادي للمهاجرين والعرب، ودوافعه عنصرية".

وقال أحمد محمد المدير القانوني لفرع المنظمة في نيويورك في بيان، إنَّ "هذا الهجوم الوقح على مراهق مقلق، وليس له مكان في مدينتنا، لا ينبغي مهاجمة أي شخص أو العيش في خوف بسبب عرقه، وأوضح المهاجم دوافعه بوضوح شديد وعلى شرطة نيويورك أن تفتح تحقيقًا في جرائم الكراهية".

وقال مصدر بالشرطة لشبكة "سي إن إن"، إنَّ الهجوم الذي تعرض له الشاب في جزيرة ستاتين، من قبل جاره بسبب خلاف حول موقف سيارات. وقالت "كير" في بيان لها، إنَّ المهاجم ثقب إطار سيارة طارق السيد الخلفي، وضربه بمضرب بيسبول عندما نزل من سيارته لفحص الضرر.

وبحسب "كير"، فقد هدد المهاجم بقتل طارق السيد وأصدقائه، في أثناء انتظارهم للشرطة، مستخدمًا عدة شتائم معادية للعرب، مكررًا عبارة "عد إلى بلدك".

وقال هوبرت رييس من شرطة نيويورك، إنَّه لا يوجد أي ذكر في تقرير الشرطة الخاص بالحادث حول الإهانات العنصرية، لكن طارق السيد أكّد لـ"سي إن إن"، أنَّه أخبر الشرطة بما تعرض له، معبرًا عن ألمه لتعرضه لإهانات عنصرية.

ووفقًا لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، فقد كسر ذراع طارق السيد في الحادث وأُصيب بجروح في الرأس.

واعتقلت شرطة نيويورك جار طارق، إميليو لوبيز البالغ من العمر 41 عامًا، واتهمته بالاعتداء من الدرجة الثانية، وحيازة سلاح من الدرجة الرابعة، والتحرش.

وأوضحت "كير" في نيويورك على لسان ممثلها القانوني، أنَّها تريد التحقيق في الهجوم باعتباره "جريمة كراهية"، وأضاف أحمد محمد أنَّ "شرطة نيويورك والمدعي العام ملتزمان بالنظر في جميع الأدلة في أثناء التحقيق، عند اتهام المشتبه به"، مؤكّدًا أنَّ "هناك عدد كبير من الأدلة التي تدعم التحقيق في القضية باعتبارها جريمة كراهية".