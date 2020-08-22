الصحة: مصر واجهت كورونا بإدارة "فريدة علمية مؤسسية"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن انخفاض عدد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا جاء نتيجة العمل المؤسسي الذي عملت عليه الدولة المصرية منذ بداية ظهور فيروس كورونا، مشددة على أن مصر من أكثر الدول استعدادًا منذ شهر يناير الماضي وتم العمل على مواجهة الفيروس بشكل علمي، مما مكّن من السيطرة على أعداد المصابين وعدم انهيار القطاع الصحي.

وأضافت "زايد"، خلال حديثها على شاشة "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا نوع وبائي جديد على العالم، والدول التي شهدت انخفاضًا في أعداد المصابين وتراخي المواطنين حدث بها ارتفاع آخر في أعداد المصابين، وبالتالي يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكأننا لدينا أقصى عدد من المصابين حتى يتم الحفاظ على المكتسبات التي جرى التوصل لها.

وشددت "زايد" على أنه يجرى الربط بين الوضع الوبائي بالدول والوضع الاقتصادي، وكنا من أكثر الدول التي قامت بعمل توازن بين الوضع الصحي والاقتصادي، داعية المواطنين لعدم التراخي في الإجراءات الاحترازية الشخصية والمجتمعية.

وأشارت "زايد" إلى أن جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا كانت كبيرة جدًا استباقية، وأن مصر كانت من الدول التي أخذت دعمًا كبيرًا جدًا من القيادة السياسية، والرئيس السيسي كان يتابع الوضع بنفسه وبشكل يومي، إضافة إلى العمل المؤسسي الكبير من كل الجهات والذي سيجرى توثيقه، والعنوان الكبير لإدارة الأزمة في مصر هو أنها إدارة فريدة علمية ومؤسسية بشكل كبير جدًا.