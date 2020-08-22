الجدول الزمني للالتحاق بالجامعات الأهلية بعد فتح باب التقديم اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق، فتح باب القبول والتقدم للالتحاق بـالجامعات الأهلية الثلاث الملك سلمان والجلالة والعلمين، بدءً من اليوم، على أن يجرى الإعلان عن كل البرامج وشروط التقدم والحد الأدنى لمجموع كل طالب في مجال من مجالات الدراسة.

ودشنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموقع الإلكتروني الخاص بـتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان".

وأتيح صباح اليوم، باب التسجيل للالتحاق بكليات وبرامج الجامعات الأهلية الجديدة "العلمين والجلالة والملك سلمان بفروعها الثلاثة".

وتستعرض "الوطن"، الجدول الزمنى للالتحاق بالجامعات الأهلية، مواعيد تسجيل الرغبات، اختبارات القبول، نتيجة الاختبارات، المقابلة الشخصية، موعد إبلاغ الطالب بالنتيجة النهائية، ومواعيد الكشف الطبي، وفقا لما أعلنه الموقع الخاص بتنسيق الجامعات الأهلية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الجدول الزمنى للالتحاق بالجامعات الأهلية

ـ يفتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية عن طريق نظام التسجيل بداية من 22 أغسطس وحتى 30 أغسطس.

ـ اختبارات القبول تتم في الفترة من 5 سبتمبر وتستمر حتى 9 سبتمبر.

ـ اختبار التفكير المنطقي والنقدي يجرى في الفترة من 8 سبتمبر وحتى 9 سبتمبر.

ـ المقابلات الشخصية تجرى بداية من 12 سبتمبر وتستمر حتى 15 سبتمبر.

ـ يتم ابلاغ الطالب بالنتيجة النهائية 16 سبتمبر.

ـ ويجرى الكشف الطبي في الفترة من 17 سبتمبر وحتى 20 سبتمبر.

جدير بالذكر، أنَّ مصروفات الجامعات الأهلية أقل من مصروفات البرامج والكليات المماثلة لها بالجامعات الخاصة بنسبة لا تقل عن 25%، مؤكّدًا أنَّ الجامعات الأهلية لا تهدف للربح.

نظام الدراسة في الجامعات الأهلية

وتم وضع الأسس العامة لنظام الدراسة بالجامعات الأهلية، بالساعات المعتمدة، وصممت البرامج الدراسية المناسبة لسوق العمل، والمتوافقة مع معايير الجودة المحلية والدولية، وتعرض الجامعات المصرية الأهلية مجموعة متكاملة من البرامج الدراسية غير التقليدية، حيث تقدم جامعة الملك سالمان الدولية 54 برنامجًا تعليميًا، وجامعة الجلالة 66 برنامجًا، وجامعة العلمين الجديدة 43 برنامجًا، وجامعة المنصورة الجديدة 28 برنامجًا تعليميًا.

ما هي المناهج التي سيتم تدريسها في تلك الجامعات؟

ـ تمثل هذه الجامعات مجموعة متكاملة من الكليات والمعاهد العلمية والتعليمية والبحثية لها رؤية واضحة.

ـ تتميز كل منها في عدة مجالات، مع تصميم برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محليا وإقليميا ودوليا.

ـ تبنى معايير جودة عالمية تنمى قدرات الطالب وتكسبه مهارات العمل بقدر ما تدفعه للتعلم المستمر، ليكون قادرا على التكيف مع التكنولوجيا التي تتطور بشكل متسارع.

ـ توافر بيئة مناسبة تساعد على القيام بالبحث العلمي الذي يساهم في تصميم منتجات مصرية بمواصفات جودة عالية تدفع "صنع في مصر" للمنافسة العالمية.

ـ تهدف إلى تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال بيوت خبرة قادرة على إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الدولة والمجتمع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة والثانوية الفنية بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل مثل جامعة الجلالة والعلمين الدولية، بتمويل من صندوق تحيا مصر.