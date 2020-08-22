إزالة 30 حالة تعد وتحويل 6 أشخاص للنيابة العسكرية بأسوان

استكملت الأجهزة المعنية بنطاق محافظة أسوان جهودها لتنفيذ حملات الإزالة المكبرة لكافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية وذلك ضمن الموجه الـ 16.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إزالة 30 حالة تعدى بإجمالى مساحة 15 ألف م2 وذلك بمنطقة خلف عمارات التجاريين بحى جنوب المدينة.

كما تم إلقاء القبض على 6 أشخاص لخرق قرار وقف أعمال البناء مع تحويلهم للنيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، مشيراً إلى الإستمرار فى التنسيق المسبق مع مديرية أمن أسوان لتوحيد الجهود من أجل شن الحملات المتتالية لإزالة أى تعدى على أراضى الدولة وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حق الشعب وإستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون على الوجه الأكمل.