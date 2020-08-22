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محمود مسلم

إزالة 30 حالة تعد وتحويل 6 أشخاص للنيابة العسكرية بأسوان

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الوطن
06:38 م | السبت 22 أغسطس 2020
مخالفات البناء

مخالفات البناء

استكملت الأجهزة المعنية بنطاق محافظة أسوان جهودها لتنفيذ حملات الإزالة المكبرة لكافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية وذلك ضمن الموجه الـ 16.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إزالة 30 حالة تعدى بإجمالى مساحة 15 ألف م2 وذلك بمنطقة خلف عمارات التجاريين بحى جنوب المدينة.

كما تم إلقاء القبض على 6 أشخاص لخرق قرار وقف أعمال البناء مع تحويلهم للنيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، مشيراً إلى الإستمرار فى التنسيق المسبق مع مديرية أمن أسوان لتوحيد الجهود من أجل شن الحملات المتتالية لإزالة أى تعدى على أراضى الدولة وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على حق الشعب وإستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون على الوجه الأكمل.

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