رئيس "صناعة النواب": السيسي يقود مصر والمنطقة بحكمة وذكاء

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود مصر والمنطقة بحكمة، ويفرض الإرادة المصرية بذكاء سياسي كبير، دون أن يخوض بمصر غمار حروب أو مغامرات محسوبة.

وأضاف عامر، لـ"الوطن"، أن قرار وقف إطلاق النار في ليبيا الذي أعيا من قبل الدول الكبرى، في الوصول إليه، نجح الرئيس في الوصول إليه، كما يعبر عن انتصار حقيقي للإرادة المصرية الحكيمة، التي منعت أي تدخلات وإعادة الجميع إلى رشده.

وأكد عامر، أن السيسي كان حاسما في مواقفه تجاه القضية الليبية، ووضع الجميع في مكانه الحقيقي، فوضع الخطوط الحمراء، ثم حذر واتخذ الاجراءات، وعقد اتفاق تقسيم حدود مع اليونان، ليقطع السبل على تركيا التي حاولت التدخل في ليبيا.

وأوضح ان التراجع التركي الأخير، جاء بعد تحطم الطموحات العثمانية على صخرة العناد المصري وقواته المسلحة وأسطوله، في رد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن القومي المصري، وترد على من كانوا يتساءلون حول تسليح الجيش المصري، وجدوى التحركات المصرية، وقرار البرلمان بالموافقة على إرسال قوات قتالية إلى ليبيا.

واختتم بأن البرلمان المصري، كان داعما للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل قراراته، ثقة في حكمته وقدرته على حماية مصر وأمنها القومي، وهو ما أثبتت الأيام صدقه.