أحداثه تدور بمصر.. الإعلان التشويقي للفيلم الإسرائيلي "وفاة على النيل"

بدأت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، في الترويج لأحدث أفلامها السينمائية، الذي تدور أحداثه بالكامل في مصر، ويحمل اسم "Death on the Nile" أو "وفاة على النيل".

والفيلم مستوحى عن إحدى روايات الأديبة الشهيرة، أجاثا كريستي، في ثلاثينات القرن الماضي، وتدور أحداثه على متن باخرة سياحية فاخرة تجوب الأماكن الأثرية في مصر، بينما تقع جريمة قتل غامضة لوريثة إحدى الأسر الثرية وتدعى "لينيت ريدجواي دويل" أثناء الرحلة، فيتدخل المحقق المحنك في حل لغز الجرائم "هيركيول بوارو" لحل غموضها والكشف عن الجاني.

ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم في دور العرض غدًا 23 أكتوبر، وتعرض "الوطن" الإعلان التشويقي للفيلم، والذي نشره الحساب الرسمي للفيلم على موقع "تويتر".

Murder was just the beginning. Watch the new trailer for Death on the Nile, in theaters this October 23. pic.twitter.com/mGfCLeCAVv