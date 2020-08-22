التسلسل الزمني لانتخابات النواب: البداية أواخر سبتمبر المقبل

تدرس الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الجدول الزمني لإجراء انتخابات مجلس النواب القادم، وذلك للإعلان عنه عقب الانتهاء من مارثوان انتخابات مجلس الشيوخ، وإعلان النتائج النهائية 16 سبتمبر المقبل.

ورجحت مصادر قضائية بالهيئة أن تكون بداية انطلاق مارثوان مجلس النواب أواخر سبتمبر المقبل، على أن يكون التصويت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

وقالت المصادر لـ"الوطن" إنه وفقًا للدستور والقانون، فإنه يجب أن تجرى الانتخابات ويتشكل مجلس النواب الجديد خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء مدة البرلمان الحالي.

وسبق أن أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استمرار البرلمان الحالي حتى منتصف يناير 2021، وهو ما يعني وفقًا للمصادر القضائية أن يتم الانتهاء من انتخاب البرلمان الجديد خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت المصادر أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدرك أن 2020 هو عام الاسحقاقات الانتخابية، وأنها مستعدة لذلك، وأنهت كل ترتيباتها لإجراء انتخابات مجلس النواب.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب على 568 مقعدًا، نصفها بنظام القوائم المغلقة، موزعة على 4 دوائر، والنصف بنظام الفردي.