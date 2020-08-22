المالكي: يجب توحيد الجهد الأمني في مواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، أهمية توحيد الجهد الأمني في مواجهة فلول الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وبحث المالكي، خلال لقائه، اليوم، مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، والتحديات التي تواجه البلاد، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية "نينا".

واحتدت الاحتجاجات في مدينة الناصرية، جنوبي العراق، اليوم، بعد يوم شهد إحراق مقار تابعة لعدد من الأحزاب في المدينة، إلى جانب احتجاجات أخرى عنيفة في مدينة البصرة، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.