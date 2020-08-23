حظك اليوم الأحد 23-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الثور بقدرته على تحمل الصعاب والصبر حتى الوصول إلى حل لمشاكله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اشتباكات محتملة في محيطك وقد تحمل هموما متعلقة بمسألة مالية أو مهنية، فقط تحكم في انفعالاتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قاوم ميلك للعصبية وعليك أن تكون صادقا مع نفسك وأن تعترف بأخطائك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.