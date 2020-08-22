عشرات الآلاف يغادرون منازلهم هربا من الحرائق بكاليفورنيا الأمريكية

اضطر عشرات الآلاف من الأشخاص، اليوم، لمغادرة منازلهم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، هربًا من مئات الحرائق التي لا تزال تشتعل في أنحاء عدّة من الولاية الواقعة على الساحل الغربي الأمريكي، والتي غطّت سماء العديد من مناطقها سحب من الدخان الكثيف.

وقالت سلطات الولاية، اليوم، "إن الحرائق التي أشعلتها آلاف الصواعق وأذكت نيرانها درجات حرارة قياسية ومعدلات رطوبة منخفضة للغاية، أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقلّ أمس"، وفقًا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وأضافت أن هذه الحرائق التهمت حتى الآن آلاف الكيلومترات من المساحات الخضراء، وتهدد على وجه الخصوص كروم العنب في مقاطعتي نابا وسونوما، المشهورتين بإنتاج النبيذ، واللتين شهدتا في السنوات الأخيرة حرائق مماثلة.

وأوضحت القناة الأمريكية أنه بسبب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اضطر عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى البحث عن ملاذات آمنة في مواقف السيارات أو على الشواطئ، بدلاً من الإقامة في مراكز الإيواء التي توفّرها السلطات.