رئيس "909 الحربي" لـ"الوطن": نصنع طلمبات مياه "الـ ١٫٥مليون فدان"

قال المهندس طارق بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي"، إن الشركة تصنع "طلمبات مياه"، تُستخدم في المشروعات التنموية والزراعية الكبرى في البلاد، ومنها على سبيل المثال مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف "بخيت"، في حوار لـ"الوطن"، يُنشر في عددها الصادر غداً الأحد، أن شركته مزودة بأحدث المعدات التكنولوجية التي تمكّنها من تصنيع محركات الديزل بمختلف أنواعها وقدراتها والتي تقوم بتشغيل طلمبات المياه؛ حيث نصنعها بأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية لما تتميز به الشركة من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن الشركة توفر منتجات للدولة بأعلى مستويات الجودة، وبأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن "909 الحربي" يُشارك في المشروعات القومية الكبرى التابعة لوزارة الري، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تطوير "قناطر إسنا"، وإنشاء 92 محطة رفع للخلط الوسيط، وآخر وأحدث مشروعاتنا، هو إنشاء وتجهيز مسارح متنقلة لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة.