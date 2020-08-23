"عصابة الأشباح".. المباحث تكشف لغز عودة ميت إلى الحياة لبيع ممتلكاته

قبل 20 يوما سجلت أجهزة الحاسب بقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، محاولة إدخال بيانات رقم قومى لأشخاص متوفين وآخرين مقيمين خارج البلاد منذ فترة طويلة، كان الأمر غريبا فكيف لمتوفين أن يعودوا للحياة مرة أخرى، وكيف لأشخاص يقيمون خارج البلاد أن يكونوا فى نفس الوقت موجودين فى مصر.

استدعى الأمر إبلاغ مباحث الأحوال المدنية التى أبلغت بدورها قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الجدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع الذى أمر بتشكيل فريق من المباحث ضم ضباطا من قطاعى الأمن العام والأحوال المدنية ومديريتى أمن الجيزة والقاهرة.

فريق المباحث بدأ بتعقب تسلسل إدخال البيانات الذى كون فكرة مبدئية عن قيام عدد من الأشخاص بإدخال بيانات آخرين منهم متوفين وآخرين مقيمين خارج البلاد للاستيلاء على أملاكهم ومدخراتهم، وبدأ الفريق فى استدعاء وضبط ذوى الأنشطة الإجرامية فى مجال تزوير بطاقات الرقم القومى وبالفعل تبين قيام 5 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات وانتحال شخصية بعض المتوفين والمتواجدين خارج البلاد، واستغلال بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مدخرات ومبالغ مالية وعقارات من مالكيها "دون علمهم" وأنهم يطلقون على أنفسهم الأشباح تمّ استهدافهم وأمكن ضبط 4 من المتهمين بمحل إقامتهم بالقاهرة والجيزة ، وعُثر بداخل مساكن المتهمين على 66 خاتم لشعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلدة" و 66 ورق "كلك" يحمل بصمات لأختام شعار الجمهورية المنسوبة لجهات حكومية مختلفة "مقلّدة"و جهاز حاسب آلي بمشتملاته و 3 شابلونة أختام و 2 ماسح ضوئي "إسكانر"و ماكينة طباعة كارنيهات و2 ماكينة قطع وتغليف كارنيهات وماكينة تخريم ضغط و101 أكلاشيه مختلفة منسوبة للعديد من الجهات وكمية كبيرة من الأوراق المصطنعة - مبلغ 9 آلاف جنيه).

اعترف المتهمون بارتكابهم 3 وقائع بذات الأسلوب، أبرزها استخراج أحد المتهمين بطاقة رقم قومي منتحلاً بيانات أحد الأشخاص ويعمل بالخارج دون علمه والشروع في استخدامها، بمحاولة الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه من حسابه بأحد البنوك عن طريق إجراء تحويلين الأول بمبلغ 8 ملايين جنيه لصالح أحد المتهمين - الثاني بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح إحدى السيدات "جار فحص موقفها".

وأقر المتهمون أنهم بتلك الطريقة تمكنوا من نقل ممتلكات أشخاص متهمين بأسمائهم وبيعها بينها شقق وعمارات وقطع أراضى تمت إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق.