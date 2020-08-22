أسعار الاشتراكات المدعمة والمخفضة بمترو الأنفاق

ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مستخدمي المترو بصفة دورية ومستمرة عمل الاشتراكات المخفضة والمدعمة والمتاحة لكافة فئات الركاب.

وتتيح شركة المترو ثلاثة أنواع من الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن، نستعرضها على النحو التالي:

اشتراكات الجمهور

الاشتراك الأول

اشتراك شهري بإجمالي 60 رحلة والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بعدد 8 محطات إلى 38.3% ويصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16محطة إلى 45.2% كما يصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل لعدد 25 محطة إلى 55% بينما يصل إلى 40% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.

ويبلغ سعر الاشتراك للـ8 محطات 185 جنيهًا، و230 جنيهًا لعدد 16 محطة، و270 جنيهًا لعدد 25 محطة، و360 جنيهًا للـ39 محطة.

الاشتراك الثاني

الاشتراك الربع سنوي بإجمالي 180 رحلة والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة بعدد 8 محطات إلى 44.4% ويصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16محطة إلى 50% كما يصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل 25 محطة إلى 57.8% بينما يصل نسبة التخفيض إلى 44.4% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.

ويبلغ سعر الاشتراك لـ8 محطات 500 جنيه، و630 جنيهًا لعدد 16 محطة، و760 جنيهًا لعدد 25 محطة، و1000 جنيه للـ39 محطة.

الاشتراك الثالث

الاشتراك السنوي الذي تصل فيه نسبة التخفيض لخطين إلى 62.2% ونسبة التخفيض لثلاثة خطوط إلى 52.5%.

ويبلغ سعر الاشتراك السنوي 2760 جنيهًا للخطين، و3465 للثلاثة خطوط.

اشتراكات الطلبة

اشتراكات الطلبة الربع سنوي تصل فيها نسبة التخفيض إلى 96.3% للمرحلة الواحدة لعدد 8 محطات، وإلى 97.4% للمرحلتين لعدد 16محطة وإلى 98.2% للثلاث مراحل لعدد 25 محطة، وإلى 97.7% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.

ويبلغ سعر الاشتراك 33 جنيهًا لاستقلال محطات 3 مراحل، و41 جنيهًا لاستقلال محطات 4 مراحل.

اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة

وتصل نسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوي لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 98.8% لثلاث مراحل لعدد 25 محطة وإلى 98.5% لعدد أربع مراحل لعدد 39 محطة ووتبلغ قيمة التذكرة العادية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة 50 قرشًا.

ويبلغ سعر الاشتراك 22 جنيهًا للثلاث مراحل (25 محطة)، و27 جنيهًا للأربع مراحل (39 محطة).

اشتراكات كبار السن

نسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوي لكبار السن تصل إلى 92.5% لعدد أربع مراحل لعدد 39 محطة.

ويبلغ سعر الاشتراك 135 جنيهًا للأربع مراحل (39 محطة).

اشتراكات مصابي وأسر الشهداء

الاشتراكات الربع سنوي الخاصة بمصابي وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة تصل نسبة تخفيض الاشتراك بها إلى 72.2% للمرحلة الأولى لعدد 8 محطات، وإلى 75% للمرحلتين لعدد 16 محطة وإلى 78.9%، للثلاثة مراحل لعدد 25 محطة وإلى 72.2% لعدد 4 محطات لعدد 39 محطة، كما يوجد تخفيضات للصحفيين ورجال الشرطة والقوات المسلحة.

ويبلغ سعر الاشتراك للـ8 محطات 250 جنيهًا، و315 جنيهًا لعدد 16 محطة، و380 جنيهًا لعدد 25 محطة، و500 جنيه للـ39 محطة.

مكاتب الاشتراكات الخط الأول

تتواجد المكاتب في محطات حلوان، عين حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، أحمد عرابي (مصلحي)، الشهداء 1، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة، وذلك ابتداءً من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا.

مكاتب الاشتراكات الخط الثاني

تتواجد المكاتب في محطات كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء 2، العتبة 2، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب، وذلك ابتداءً من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

مكاتب الخط الثالث

تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطات عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، العتبة 3، وذلك ابتداءً من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.