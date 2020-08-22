لجنة لفحص شكاوى أهالي مجلس قروي دير البرشا بملوي من سوء الخدمات

وجه اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري وإدارات الأملاك والإنارة والتجميل والتموين والإدارة الصحية، لفحص شكاوى أهالي مجلس قروى ديرالبرشا الذين يتضررون من نقص بعض الخدمات ومنها انقطاع المياه وتعديات على أملاك الدولة، وسوء رغيف الخبز وإهمال بالوحدات الصحية.

وبفحص شكوي إنارة منطقة كنيسة الأنبا كراس تبين أن المنطقة الموجود بها الكنيسه في أرض تعمير صحاري وخارج التنظيم.

وبخصوص شكوى إنارة طريق دير البتول تبين أنه يوجد أعمدة إنارة من أول الطريق حتى الكنيسة ولكن بعضها يحتاج إلى لمبات وتم تركيبها بمعرفة الوحدة المحلية، وبخصوص إنارة كنيسة الآباء الرسل تبين وجود أعمدة إنارة أمام الكنيسة تحتاج إلى صيانة وتم صيانتها.

وبخصوص شكوى ضعف المياه بالقريه تم المرور والفحص لمحطة مياة قرية دير أبوحنس وتبين أن محطه المياه تعمل بكامل قوتها وكافيه لدائره الوحده وأن ضغط المياه بالمحطة بقوة 100 لتر في الثانيه.

وبخصوص شكوى تراكمات قمامه بجوار الشؤون الاجتماعيه تبين بالفعل وجود قمامة عباره عن نقطه تجميع ويتم رفعها يوميا وتم إعطاء تعليمات للوحده المحليه بتغيير نقطه التجميع.

وبخصوص شكوى تعدي علي أملاك الدوله أمام كنيسه العذراء تبين بالفعل وجود تعدي بعمل مدفن ووجود بعض تشوينات البلوك والرمل وتم عمل حملة إزاله ورفع كافة التشوينات، وتحرير محاضر للمخالفين.

وبخصوص شكوى سوء حالة رغيف الخبز بقرية دير أبوحنس تم عمل حملات تموينية وتحرير 24 محضر لبعض المخابز البلدية المخالفة بقريتي دير أبو حنس والبرشا وجاري تنفيذ عدة حملات أخرى.

وبخصوص شكوى إهمال الوحدات الصحية تم فحصها بمعرفة التفتيش المالى والإدارى والإدارة الصحية، وتم إحالة 22 ما بين طبيب وممرض وإداري لجهات التحقيق.

وبخصوص طلب عمل كوبري وتصفيح مصرف فرع 3 بديرأبوحنس تبين أن هذا من اختصاص هندسة صرف ملوي وتم مخاطبته لعمل مذكره بهذا الشأن بمعرفة الوحده المحليه.