إعلامية صينية تشيد بمهنية "الوطن": تنشر الحقيقة

أعربت الإعلامية والصحفية الصينية فيحاء وانج عن شكرها وتقديرها لجريدة "الوطن" بعد نشر خبر يفند حقيقة مزاعم هدم الصين أكبر مسجد لمسلمي الأويجور وتحويله إلى مرحاض عام.

وأشادت "وانج" بمهنية جريدة "الوطن" وعدم نشرها أخبارا كاذبة بشأن العلاقة مع المسلمين في الصين، وأن الصحيفة تقصت دقة الخبر ولم تنجر خلف الادعاءات.

وذيلت "وانج" ما كتبته عن "الوطن" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بهاشتاج: #نحن_أخوة_في_الإنسانية و #الإسلام_في_الصين.

وزعمت بعض وسائل الإعلام أن الصين حولت مسجد بتركستان الشرقية أو إقليم شينجيانج إلى مرحاض عام بعد هدمه، وقالت فيحاء وانج الإعلامية الصينية إن هذه الشائعة متداولة بشكل كبير بشأن تحويل مسجد عيد غا أكبر مسجد في "شينجيانج" إلى مرحاض عام.

وقالت "وانج"، في فيديو مصور لـ"الوطن"، إن تحويل المسجد إلى مرحاض غير معقول، فالدين الإسلامي دين مقدس في الصين، مؤكدة أن وجود سوء فهم في بعض الأحيان بين الثقافات بشأن الدين الإسلامي لا يعني أن تحدث إهانة له.

وأضافت "وانج" أن بعض المتطرفين يتخذون من الدين وسيلة من أجل تحقيق أهدافهم الخطرة، مؤكدة أن لكل دولة الحق في الدفاع عن سيادتها ضد الانفصال.

وقالت الإعلامية الصينية، إنه منذ قديم الزمان فلا حقد تجاه أبناء قومية الإيجور المسلمين، وأن الصينيين يحترمون الإسلام والمسلمين.