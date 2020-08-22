عم الطفل المشنوق عاريا بالمنوفية: والدته فقدت الوعي بعدما شاهدته معلقا

شهدت قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرع طفل يدعى "أحمد.إ.ا" مشنوقا ومجردا من ملابسه ومكبلا بأشرطة لاصقة ومعلقا داخل حظيرة مواشي، عصر يوم الأربعاء الماضي.

وقال محمد أحمد، عم الطفل أحمد، إن الطفل كان يذهب مع والده كل يوم إلى الحقل لوضع الطعام للمواشي ثم يعود إلى المنزل ثم يذهب مرة أخرى إلى الحقل ليسقي المواشي، ثم يبقى في الحظيرة يشاهد التليفزيون ويغلق الباب حتى ذهاب والديه إلى الحقل.

وأضاف "عم الطفل"، أنه في اليوم الذي لقي مصرعه فيه، ذهب والده إلى الحقل في وقت العصر، وظل والده يطرق الباب ولكن دون جدوي، فأتى بأحد أقاربه من الأطفال ليقفز إلى الحظيرة وكانت المفاجأة الصادمة بوجود الطفل مشنوقا في الحظيرة فصاح وبكى وما إن علم والده حتى صعق وظل يبكي.

وتابع أن أحد الجيران، يعمل أمين شرطة قام بكسر الباب ثم أنزلوا الطفل متوقعين أنه ما زال حيا، مؤكدا أن والدته عندما شاهدت الموقف سقطت فاقدة الوعي وهي حتى الآن لا تفتح عينيها بعد رؤية ابنها مشنوقا ومجردا من ملابسه.

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطار مأمور مركز قويسنا يفيد مركز بالعثور على الطفل "أحمد.إ.ا" 14 سنة، مقيم بقرية طه شبرا التابعة دائرة المركز، مشنوقا ومعلقا بشجرة بعد أن جرده القاتل من ملابسه، وتواصل المباحث تحرياتها حول الواقعة.