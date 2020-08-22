وفاة صيدلانية إثر إصابتها في حادث مروع قبل شهر من زفافها

أعلنت أسرة الصيدلانية لبنى نبيل زردق عن وفاتها إثر إصابتها في حادث مروع على الطريق الدائري.

وكتب أقارب وأصدقاء الصيدلانية الراحلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" العديد من التدوينات التي نعوا خلالها الصيدلانية الراحلة، مشيرين إلى أن الحادث الذي راحت ضحيته وقع قبل شهر من موعد حفل زفافها الذي كانت تجهز له الأسرة، وأن الراحلة كانت قد انتهت من تجهيز الشقة وشراء فستان الزفاف.

وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء بأن يغفر الله عز وجل للصيدلانية الراحلة وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

ونعت إدارة التعليم الفني بأبوكبير وفاة الراحلة عبر منشور على "فيس بوك" جاء فيه: "نتقدم بخالص العزاء إلى الأستاذة هانم زردق، مديرة التجارة المتقدمة بالزقازيق، فى وفاة ابنة اخيها الدكتورة لبنى نبيل زردق إثر حادث أليم ندعو الله العلى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة اللهم آمين يا رب العالمين".