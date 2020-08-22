أستاذ جراحة تجميل: الطالب أحمد عمر ينور عندنا ونتشرف بمساعدته

أعلن الدكتور فتحي خضير، أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة، رغبته في مساندة الطالب أحمد عمر، الذي تعرض للتنمر في جامعة كفر الشيخ أثناء تقديمه في اختبار القدرات المؤهلة لكلية التربية الرياضية نظرًا لمعاناته من "الشفة الأرنبية".

وأضاف "خضير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الشفة الأرنبية التي يعاني منها أحمد عمر ضحية التنمر بجامعة كفر الشيخ، لها علاج ويمكن الشفاء منها.

وأوضح أستاذ جراحة التجميل بجامعة القاهرة، أن الشفة الأرنبية والعيوب الخلقية في الأنف يتم شفاؤها على مراحل من خلال عملتين أو ثلاث على مدى عامين، وتصل إلى نتائج مريحة، "أحمد عمر ينور عندنا ونتشرف بمساعدته".