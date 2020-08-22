"التنسيق": 25 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى بداية المرحلة الأولى

أعلن السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعى 2020 - 2021 بلغ حتى أمس، 25 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى أن إمكانية تعديل الرغبات متاحة حتى السابعة من مساء الأربعاء المقبل.

فتح باب التقدم للجامعات الأهلية "أونلاين" وطالبة تُسرب أسئلة اللغة العربية لـ"الدور الثانى"

وقال لـ«الوطن»، إن مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس، تم تخصيصه للاستفسارات بوجه عام، إضافة إلى الاستفسارات المتعلقة بالتقدم للكليات العسكرية لطلاب الشهادات العربية، وكذلك التقديم للشهادات المعادلة العربية والأجنبية، مشيراً إلى أنه تقرر فتح التقدّم للشهادات العربية والأجنبية منتصف سبتمبر المقبل، وتبلغ رسوم سحب الملفات للشهادات المعادلة من العربية والأجنبية 600 جنيه.

وأعلنت وزارة التعليم العالى، فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية، وتشمل جامعات الملك سلمان، والجلالة، والعلمين، حتى يوم 30 أغسطس من خلال الموقع الإلكترونى،

http://admission.egypt-hub.edu.egويتضمن الموقع كل البرامج وشروط التقدّم، والحد الأدنى لمجموع الطالب فى كل مجال من مجالات الدراسة، والمصاريف الدراسية الخاصة بكل مجال، حيث بلغت مصاريف الطب 105 آلاف جنيه، و97 ألف جنيه للأسنان، و85 ألفاً للصيدلة و69 ألفاً للهندسة، و31 ألفاً للتمريض، ومن المقرر بدء اختبارات القبول إلكترونياً، اعتباراً من 5 سبتمبر وفق الجدول الزمنى المعلن على الموقع.

من جهة أخرى، بدأت اليوم، امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية بإجمالى 7802 طالب، بينما أدى طلاب الثانوية (المكفوفون) الامتحان بإجمالى (4) طلاب، ومن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، أدى طالب واحد امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام «المحمول» بعد مرور (30) دقيقة من بدء الامتحان، فى لجنة مدرسة دكتور أحمد زويل الإعدادية بنات، التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، حيث تم ضبط الطالبة (ى. ى. س) عقب نشر أجزاء من الأسئلة عبر موقع التواصل الاجتماعى. وتم التحفظ على «المحمول» المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة، ويؤدى الطلاب اليوم الأحد امتحان اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشُعب.