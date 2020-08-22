خبراء عن تدريس العلوم الإنسانية للأئمة: تنشط التفكير وتبرز طبيعة الآخر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالاهتمام بتدريس الدرسات الإنسانية الحديثة للأنمة لصقل قدراتهم وتعظيم مهاراتهم في التواصل.

فوائد عديدة أوضحها الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، تعود على الأئمة من دراسة العلوم الإنسانية، من بينها التعرف عل خلفية الإنسان الذي تحدث له الإمام، مما يساعده في شرح الدين بالطريقة المناسبة لعقله.

وأضاف فرويز لـ"الوطن"، أن دراسة العلوم الإنسانية ستساعد الإمام في التفرقة بين الإنسان صاحب الشخصية المضطربة أو الشكاكة أو غيرها من الشخصيات التي تعاني من مشكلات نفسية أو اجتماعية، وبالتالي يتعرف على الطريقة الصحيحة للتعامل معه.

الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أكدت أن دراسة العلوم الإنسانية يجب تدريسها للمهن الهامة مثل الأئمة، موضحة أن دراسة العلوم الإنسانية تساعد في بناء الشخصية، والتي بدورها تساعد في تكوين الهوية المصرية، ومنها يصل الإنسان إلى مرحلة الوطنية، وهي التي يجب أن يكون عليها.

وأضافت خضر لـ"الوطن"، أن دراسة ذلك المجال تساعد أيضا في بناء استراتيجيات التفكير لدي الإنسان، والطرق السليمة له، مشيرة إلى معرفتها تساعده في مهمته من خلال الحديث للقيام بمهمته بالدعوة.

وتابعت أستاذة علم الاجتماع، أنه من خلال دراسته لذلك العلم يتعرف على النواحي الشخصية للفرد الذي يتحدث معه، وبالتالي ينجح في إرسال المعلومة الصحيحة له.