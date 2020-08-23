الأعلى للجامعات: نسعى لتقليل عدد طلاب الصيدلة والأسنان في مصر

قال الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن مصر تمتلك فائضا كبيرا من خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان، بينما تعاني الدولة من عجز شديد في الأطباء، وحاليا تشجع الدولة إخراج أكبر عدد من الأطباء.

وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه ومنذ 6 سنوات عكفت إحدى اللجان بالمجلس الأعلى للجامعات لإنتاج برنامج جديد لدراسة الصيدلة في مصر، وفيه سيتم إخضاع الطالب لـ6 سنوات دراسية آخرها سنة امتياز ويتدرب الطالب فيها فترة الـ9 أشهر وبعدها يحدد التخصص الذي يطمح للالتحاق به مستقبلا.

وأكد أنه ومنذ العام الماضي سعي المجلس الأعلى للجامعات بتقليل عدد طلاب الكليات الخاصة من الصيدلة لـ300 طالب سنويا بدلا من 400 طالب، بخلاف زيادة نسبة المجموع الكلي للطلاب في الجامعات الحكومية بالتنسيق، حتى باتت كليات الصيدلة الأعلى درجات في التنسيق، مشيرا إلى أن تلك الأزمة ستظل موجودة طوال 5 سنوات حتى يتثني للمجلس إعادة ضبط تعداد خريجي سوق العمل، حيث أن من يحكم بذلك هو طبيعة التكليف وسوق العمل وجودة التعليم.