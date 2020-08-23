الإبراشى: حالة التجانس بين المصريين لا مثيل لها فى العالم

هنأ الإعلامي وائل الإبراشي، الشعب المصرى بعيد السيدة مريم العذراء، موضحاً أن الأعياد هى أعياد للمصريين كافة نظراً لحالة التجانس التى يعيشها الوطن بكافة أبنائه، وتابع: "حالة التجانس الموجدة فى مصر بين كافة المواطنين لا مثيل لها فى العالم".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن قوة الشعب المصرى فى تماسكه وتجانسه، مشيراً إلى أن كثيراً ما تتزامن أعياد المسلمين والمسيحيين لتأكد على وحدة الشعب وتجانسه، التى لا مثيل لها فى العالم.