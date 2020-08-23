"التخطيط": تصوير مصر يوميا بدقة كبيرة عبر الأقمار الصناعية

قال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التحول الرقمي، إن الدولة تسعى إلى تكامل البنية المعلوماتية الحكومية، وسيكون لكل جهة في الحكومة ذات بنية مكانية من منشآت وخدمات على الأرض، وعبر تلك الخريطة سيتم الوصول إلى خريطة أساس موحدة بجمهورية مصر العربية.

وأضاف "عبدالحفيظ"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر" والذي تقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن المركز الوطني لتكامل البيانات المكانية قائم على محورين، الأول هو استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية والذي ينتج عنه الصور الفضائية والتي تساعد متخذي القرار في رصد المخالفات وأي تغير يحدث على الأراضي الزراعية أو الأراضية الحكومية: "مصر يتم تصويرها يوميا بدقة كبيرة عبر الأقمار الصناعية"، موضحا أن كل جهة في الحكومة لها ما تستفاد بها من ذلك العمل، حيث إنه وعلى سبيل المثال تستفاد وزارة الزراعة من المحاصيل الزراعية المزروعة في مصر ومن ثم يتم العمل على المحاصيل الناقصة، وفي حال وجد أمراض في المحصول يستطيع القمر الصناعي إخبار الدولة بها.

وأكد أن الأقمار الصناعية ترصد حجم الأراضي الزراعية، كما يتم استبيان المشروعات التي يتم صنعها في الأراضي المصرية بشكل دوري.