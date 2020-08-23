مستشار الرئيس: ما زلنا في الموجة الأولي لكورونا ونتخذ جميع الإجراءات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه وحتى الآن ما زالت مصر في الموجة الأولي من فيروس كورونا، ولا يجوز الحديث عن الموجة الثانية وذلك لأن مصر مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة ذلك الفيروس.

وأضاف "تاج الدين"، خلال تصريحاته لبرنامج "حضرة المواطن" والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة تسعى إلى استمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفادي زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، وهي أفضل طريقة لمنع انتشار الفيروس، موضحا أنه ومع دخول فصل الشتاء على المرضي اللجوء إلى الأطباء واستشارتهم لاستبيان هل المريض مريض أنفلونزا موسمية أم فيروس كورونا.

وأكد أن التأمين الصحي يطبق أسلوب جديد ناجح وعندما تكتمل منظومة التأمين الصحي الشامل على كل المواطنين، سيكون أمر مؤثر ويريح المواطن في كل حاجاته ومقدمي الخدمات الطبية، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنع انتشار الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكلي يكون المصابين بتلك الأمراض الأكثر عرضه للمشاكل والمضاعفات بفيروس كورونا، وهي حققت نجاح كبير وسيتم الاستمرار فيها لحماية المواطنين من التعرض لأمراض أخرى مصاحبة.