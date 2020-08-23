المتهم بقتل صديقه في السويس: "كان صاحب عمري"

قررت النيابة العامة بمحافظة السويس، حبس عاطل متهم بقتل صديقه في ميدان الجامع بحي فيصل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة، مؤكدا أنه لم يكن ينوي قتل صديقه، مؤكدا أنه قتل صديق عمره بسبب خلافات صغيرة تطورت إلى مشاجرة.

وأكد المتهم، أنه ارتكب جريمتة في ميدان الجامع بحي فيصل أمام المارة باستخدام سلاح أبيض، لافتا إلى أنه يتعاطي المواد المخدرة.

كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من نقطة مستشفيي السويس العام بوصول " محمد . ج ."، 35 عاما، متوفى على أثر إصابته بطعنات نافذة بالجسد.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة فيصل إلى موقع الحادث، وتبين أن مرتكب جريمة القتل هو صديق المجني عليها.

وألقى ضباط مباحث قسم فيصل، القبض على المتهم واعترف بارتكابه الجريمة، بسبب نشوب خلافات شخصية وتطورت إلى مشادات ومشاجرة.