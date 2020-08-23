ظهور نتائج امتحانات الترم الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية ببعض الكليات، بعد انتهاء عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنّ 6 كليات انتهت بالفعل من إعلان نتائجها لطلاب الفرق النهائية، وهي: التخطيط العمراني، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، طب الأسنان، دار العلوم، التربية للطفولة المبكرة، والإعلام، مشيرًا إلى أنّ نتائج باقي الكليات ستظهر تباعًا بحد أقصى نهاية أغسطس الحالي.

الخشت: إعلان نتائج 6 كليات وتجهيز إفادات الخريجين لسرعة استخراجها للطلاب

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنّ أكثر النتائج بالكليات مميزة أو متوسطة، لافتا إلى أنّه وجّه قبل بدء الامتحانات، عمداء الكليات بتجهيز الإفادات الخاصة بطلاب الفرق النهائية على أجهزة الكمبيوتر لضمان سرعة استخراجها للطلاب.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أجرى عدة جولات للاطمئنان على انتظام عملية سير الامتحانات، والتأكد من تطبيق نظام الامتحانات الموضوعية، إذ يتميز نظام الامتحانات الموضوعية بقياس القدرات المختلفة للطلاب، وهو نظام يجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة، وأسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل، كما أكد مراعاة الفروق في طبيعة الدراسة بين الكليات.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة، بدأت في 11 يوليو الماضي وتنتهي الثلاثاء المقبل 25 أغسطس الحالي، ثم تبدأ بعدها امتحانات الدراسات العليا، وفقًا لخطة شاملة يشرف عليها مباشرة الدكتور محمد الخشت، وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي، لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة في الفرق النهائية والدراسات العليا نحو 80 ألف طالب وطالبة.