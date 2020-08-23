الوفد يحيي ذكرى رحيل سعد والنحاس وسراج الدين اليوم

يحيي حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بعد قليل، ذكرى رحيل زعماءه الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين.

ويزور رئيس الحزب وقيادات الهيئة العليا ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات ضريح سعد زغلول بوسط القاهرة، يعقبها زيارة ضريح النحاس وسراج الدين في منطقة البساتين.

ومن المقرر أن تنعقد الهيئة العليا للحزب بناء على قرار رئيس الحزب عقب الانتهاء من زيارة ضريح سعد زغلول، لمناقشة الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب.

يذكر أنّ سعد زغلول رحل في 23 أغسطس عام 1927، ورحل مصطفى النحاس عام 1965، كما رحل فؤاد سراج الدين 9 أغسطس عام 2000.