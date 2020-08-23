تأجيل دعوى إلغاء نجاح طالب كويتي بجامعة القاهرة لـ17 سبتمبر 

أجلت الدائرة السادسة "تعليم" في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية، بنجاح طالب كويتي في الفرقة الثالثة للعام الدراسي 2017 - 2018 بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان نتيجة نجاحه بالفرقة الثالثة للعام الدراسي 2017 - 2018، وبطلان نقله للفرقة الرابعة للعام الدراسي 2018- 2019، واعتباره كأن لم يكن، وعدم الاعتداد بنتائج الفرقة الرابعة مع إلزام الجهة الإدارية بإعادته للفرقة الثالثة كونه راسبًا في 6 مواد دراسية، لجلسة 17 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم وآمال حسانين أحمد وعمرو حلمي ورضا مصطفى المحامون، وكلاء عن الدكتور عادل محمد عوض عبدالمجيد أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 40815 لسنة 73 ق، كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، رئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة، بصفتهم، وعبداللطيف سعد سعود الماجدي كويتي الجنسية.