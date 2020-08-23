إشادات بأحمد عز بعد انتهاء أزمة عقد "الحراق": فنان بدرجة إنسان

حالة من الامتنان سادت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد موقف الفنان أحمد عز، مع الكابتن مؤمن زكريا، أثناء حضور الأخير عرض مسرحية "علاء الدين"، حيث دعاه عز للصعود على خشبة المسرح، لتحيته وتكريمه، بعد مرضه الذي منعه عن لعب الكرة.

وعقب الواقعة، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، التصديق على طلب النادي الأهلي، صرف قيمة تعاقد زكريا، رغم عدم قيده في قائمة الفريق، والمساهمة في علاجه.

ومن بين الإشادات التي لاقاها عز، ترحيب نشطاء التواصل الاجتماعي، بإنسانية عز التي حركت المياه الراكدة في أزمة زكريا، الذي بدا في حالة صحية صعبة عند حضوره للمسرحية، بدرجة دفعته للدخول في نوبة بكاء شديدة لحظة هتاف الجمهور له قائلين: "أهو أهو أهو.. الحراق أهو"، وذلك في إشارة منهم إلى لقب "الحراق" الذي كان يقترن باسم زكريا في الملاعب.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "أحمد عز فنان بدرجة إنسان.. الله يشفيك ويعافيك يا مؤمن زكريا"، فيما كتب آخر: "شكرا لأحمد عز على اللي عمله مع مؤمن زكريا.. جبر الخواطر يا جماعة يفرق كتير والله".

ويشارك في بطولة المسرحية إلى جانب أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وكريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.