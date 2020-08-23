تعيين طاقم حكام دولي لنهائيات الكاتا فردي بالدورة الإلكترونية للجامعات

تستكمل اليوم منافسات الأدوار النهائية من بطولة الكاتا فردي طلبة وطالبات والتي يتحدد على إثرها ترتيب المراكز، وذلك ضمن فعاليات الدورة الإلكترونية الأولى للجامعات.

وكانت منافسات الأدوار التمهيدية للبطولة قد أسفرت عن تأهل علي الكومي وأحمد زريعة من وزارة التعليم العالي، وأحمد الكتبي من الأكاديمية العربية، وأحمد جمال من جامعة المنيا، ومحمد أشرف وعبدالرحمن أشرف من جامعة أسيوط، وعبد الرحمن مصطفى من الجامعة البريطانية، وزياد حسن من جامعة دمياط، بينما تأهلت الطالبات شهد مصطفى ممثلة الجامعة الألمانية، وشهد إيهاب من الأكاديمية العربية، وندى إبراهيم ونادين ناجي من وزارة التعليم العالي، وأنا بكر ودينا محمد من جامعة أسيوط، ورضوى عبدالفتاح من جامعة الإسكندرية، وأسماء مجدي من جامعة القاهرة.

ويقوم الاتحاد الرياضي المصري بتنظيم هذه البطولة بالتعاون مع المصري للكاراتية، والذي قام بتعيين طاقم حكام دولي لإدارة باقي المنافسات التي تحدد البطل وباقي المراكز.