نائب يطالب بتحويل مصر لمركز إقليمي في صناعات الاتصالات

قال محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إنّ مصر تسير في الطريق الصحيح بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد مشروعات البنية الأساسية والتحتية التي نفذتها داخل القطاع المهم والحيوي، الذي أصبح واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية الناجحة داخل مصر.

وأضاف إسماعيل، في بيان عنه اليوم، إنّ أكبر دليل على ذلك تصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي أكد فيها أنّ مصر تقدمت 11 مركزا بآخر تقرير أصدرته Ookla العالمية، بشأن سرعات الإنترنت، حيث وصل متوسط السرعات إلى نحو 28.28 ميجابت/ثً، ومصر تحتل المركز الرابع في أفريقيا بشأن متوسط عدد السرعات، وعادة ما تكون المراكز متغيرة في نتائج التقرير الشهري والربع سنوي.

ووجّه النائب محمد إسماعيل، تحية للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نجاحه بكفاءة واقتدار وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بقضايا ومهام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبا الوزير بالعمل على توطين صناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر، من خلال التعاون الجاد والصادق مع وزارات الدولة للإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة والبترول والصناعة والتجارة والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد النائب محمد إسماعيل أنّ نجاح الدكتور عمرو طلعت في هذه المهمة، يجعل مصر مركزا إقليميا كبيرا لتصدير ما يتعلق من صناعات ومنتجات ومعدات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للدول العربية والأفريقية ومختلف دول العالم، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدعم الدكتور عمرو طلعت لتحقيق المهمة.

ونفذت الحكومة ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات المملوكة لها، مشروعا لتطوير الإنترنت عام 2019 بنسبة 80%، باستثمارات تصل لنحو 30 مليار جنيه، ورفع سرعات الإنترنت بنحو 6 أضعاف للمستخدمين مع تخفيض سعر الجيجابت، ما كان له أثر السحر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وسط استهلاك عال للإنترنت المنزلي وصل إلى 99% وفقا لأحدث تقرير لجهاز تنظيم الاتصالات.

وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون بنهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون في نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.

وأوضح التقرير أنّ عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون في نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و34.13 بنهاية يناير 2019.