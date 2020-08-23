تخريج أول دفعة من مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج أول دفعة من طلاب مركز نور البصيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة وعددهم 10، بقاعة مجلس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمجتمع، والدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب، والدكتور إبراهيم البرعي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة، والدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز.

وألقى رئيس الجامعة كلمة هنأ فيها الخريجين وذويهم، معرباً عن سعادته بوجوده بينهم، متمنياً استمرار مسيرتهم التعليمية لاستكمال دراستهم العليا في التخصص ذاته.

وأضاف أن الجامعة مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لهم، موضحاً أنه سيجري تعيين عدد من الخريجين للعمل ضمن الفريق الإداري للجامعة، موجهاً الشكر للدكتور عماد الصوينع مدير المركز وكل منتسبيه على جهودهم المبذولة تجاه الطلاب.

ومن جانبه قال "الصوينع" إن الدفعة الأولى تميزت بأداء الاختبارات على الحاسب الآلي دون مرافق، في سابقة تعد الأولى بين جامعات الجمهورية، موجهاً الشكر لرئيس الجامعة لدعمه اللامحدود لطلاب مركز نور البصيرة.

وأضاف أن الطلاب الخريجين من بينهم 9 طلاب ينتمون لكلية الآداب وطالب لكلية التربية الرياضية، من بينهم 8 طلاب يعانون من إعاقة بصرية، وطالبان إعاقة حركية.

جدير بالذكر أنه جرى تكريم الخريجين بمنحهم شهادات تهنئة بالتخرج ومكافآت مالية، وسط فرحة عارمة بالتخرج.