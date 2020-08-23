"الوليلي": تذليل عقبات صناعات الأغذية يرفع الصادرات لـ30 مليار دولار

قال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ونائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، إنّ إنشاء مجلس أعلى للصادرات هو السبيل الوحيد لعلاج ضعف الصادرات المصرية للخارج، وتحقيق رؤية ومطالب القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

وطالب مجدي الوليلي خلال اجتماع الغرفة الأخير، بالإسراع قدما نحو إنشاء مجلس أعلى للصادرات يجمع المجالس التصديرية وممثلين من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والوزارات الاقتصادية، لوضع خطة واستراتيجية للوصول بصادراتنا للهدف المنشود.

وأشاد بإنجازات إنشاء بنية صناعية متميزة ومناطق لوجستية وشبكة طرق على أعلى مستوى من الكفاءة، لافتا إلى أنّه لا يتبق لنجاح المنظومة سوى بعض قرارات مشجعة وحوافز التصدير: "التصدير هو الحياة".

وأضاف "الوليلي" أنّ "مفهوم التصدير واسع فهو لا يقتصر كما يتخيل البعض على تصدير سلعة بالمفهوم الضيق، بل عندما نصدر منتجا نهائيا فنحن نصدر قيمة مضافة من عمالة، ووسائل نقل تم تشغيلها، وكهرباء تم استهلاكها ودفع قيمتها، علاوة على تشغيل منظومة كاملة يتخللها عائد مادى على قطاعات مختلفة، بين زراعة وتجارة ووساطة ونقل وعمالة".

وتابع: "هذا ما ينطبق على تصدير الحبوب مثل الفول والعدس والأرز، وغيره من الحبوب، فتصدير الحاصلات لا يقف عند كونها منتجًا فقط، بل يتعدى لتصدير القيمة المضافة لهذه الحبوب وما ينتج عن ذلك من تشغيل للمصانع المصرية وزيادة الحصيلة الدولارية، وما يستتبع ذلك من زيادة الاحتياطي النقدي للدولة المصرية"، مطالبا وزيرة الصناعة بفتح تصدير الفول والعدس وغيرهما من الحبوب دون قيود، نظرا لتوافر مخزون كبير وراكد، ما يضر بالصناعة المصرية، علاوة على أنّ هذه السلع لها صلاحية ولا يجوز تخزينها لفترات طويلة.

وونوه "الوليلي" بأنّ جائحة كورونا أثبتت أنّ زيادة الصادرات هي الحل للدفع بالاقتصاد المصري للأمام، والتوقف عن تصدير بعض الحاصلات الزراعية مثل الأرز والفول وخلافه، ما يضر بالصناعة المصرية وبالصادرات، ويجعل الباب متاحا أمام دول مثل تركيا لانتهاز الفرصة للحصول على حصة مصر في الأسواق التي يتم التصدير لها.

وأكد "الوليلي" أنّ تذليل العقبات أمام صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، قد يحقق زيادة في الصادرات تزيد عن 30 مليار دولار سنويا، وهذا الرقم يزيد عن حجم صادرات مصر بالكامل حاليا، لافتا إلى أنّ القطاع الصناعي تأثر سلبا خلال الفترة الماضية، وشهد وضعا صعبا بسبب كوفيد 19، ورغم ذلك حرص علي عدم تخفيض العمالة والحفاظ عليها ودعمها لمواجهة التحديات التي تواجه العاملين ومحدودي الدخل ، ما دفع أغلب الشرفاء في هذه القطاعات لتحمل مسؤولياتهم المجتمعية والحفاظ على جميع العاملين سواء المباشرين أو العمالة الموسمية.

وأوضح: "بخلاف مساهمة هؤلاء الشرفاء من رجال الصناعة والتجارة بالمشاركة في المبادرات والسعي لتخفيض أسعار السلع لرفع المعاناة عن كاهل المواطن بكل طوائفه ومستوياته".

ولفت إلى أنّ الدولة بقراراتها الحكيمة حريصة على رفع التحديات التي وقعت على عاتق الشرفاء، الذين أدوا دورهم وكانوا رجالا تحملوا المسؤولية الاجتماعية، وأثبتوا أنّ للدولة أيدى قوية متمثلة في قطاع صناعي قوي له بنيان تستطيع أن تعتمد عليه.

وطالب بسرعة الاستجابة في إنشاء مجلس أعلى للصادرات، لعلاج التشوهات والأخطاء وتذليل العقبات أمام زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار.