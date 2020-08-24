محافظ الدقهلية: حصر شامل لمحطات تقوية المحمول لتقنين أوضاع المخالفين

طالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أمس، بعمل حصر شامل لجميع محطات تقوية شبكات المحمول التي أقامتها شركات المحمول بنطاق المحافظة، وسرعة تقديم طلبات تقنين الأوضاع للمحطات المخالفة منها من قبل الشركات التابعة لها، وذلك حرصا على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الدقهلية لمسئولي شركات المحمول العاملة بالدقهلية، وبحضور اللواء عبد القادر النوري السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير المساعد، ومسئولي إدارات المتابعة والشئون القانونية، وتيسير الأعمال بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم الدعم اللازم لجميع شركات المحمول العاملة على أرض الدقهلية، لافتا إلى إن هناك حقوق للدولة واجب استيفائها، وفقا للقانون، مشيرا إلى سرعة تقنين أوضاع المحطات المخالفة والتي نفذتها الشركات على عقارات مخالفة لتقوية لشبكات المحمول لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة التزام المحطات بالاشتراطات اللازمة من كل الجهات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة منها.

وكلف المحافظ، مسئولي شركات المحمول بسرعة موافاة المحافظة على وجه السرعة بكشف مسلسل بالمحطات المخالفة سواء كانت على عقارات مخالفة أو أراضي الفضاء بالمدن أو أراضي زراعية داخل القرى، لسهولة التعامل مع جميع المحطات، مؤكدا على حرص المحافظة على إزالة كل المعوقات التي تمكن الشركات من ممارسة عملها ولكن في إطار من القانون حرصا على حقوق الجميع.