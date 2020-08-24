حظك اليوم الاثنين 24-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج الفلكية على دائرة البروج إلى 12 برجًا تخلف فيما بينهم في الصفات، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي المال واليوم غير مناسب للمغامرة وعليك أن تحترس.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تستفيد من خبرات الآخرين وأن تحسب خطواتك جيدا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تميل اليوم نحو التعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم التشنج وسرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي الصحة مما يجعلك تعاني من الأرق وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي ينصحك أن تحافظ على السرية والكتمان ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس ويمنحك ذلك قدرة على الابتكار وتمدك الأفلاك باليقظة الفكرية وتحسن معالجة الأمور.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بالقدرة على التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر الرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اصبر اليوم وكن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك وأن تجد أرضية مشتركة تجمعك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يدفعك للقيام بمسئولياتك على أكمل وجه ويقدر الجميع جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تميل للتأمل وتمدك الأفلاك بالبصيرة وتشعر اليوم بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال مما يجعل اليوم غير مناسب للمغامرة ماليا أو مهنيا.. احترس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تتذكر أن خطأ واحد يكفي لعرقلة خططك، كن حذرا وتأن في أقوالك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم القمر في برجك ويمدك ذلك بالحيوية ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تشارك من حولك وتؤثر فيهم وتخفف من معاناة البعض.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك أيضا أن تخطط في صمت من أجل الوصول لهدفك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر واليوم عليك أن تصبر ولا تتعجل الأمور إذ أي تغيير يحتاج لوقت ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم العقبات والضغوط.. تتمتع بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بأوقات حلوة مع الأحباب والأصدقاء وقد تستفيد من البعض بنصائح مهمة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تميل للعناد.. اعمل بدقة لكن لا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالتقدم ولا تكن حساسا ولا تدع النقد يشل حركتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع مما يجعلك تهتم اليوم بمعرفة أصل الأشياء وتكتسب جديدا وتحقق تطورا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تفرح اليوم بالمستجدات وتكون قدرتك على الإقناع هائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.