تقدر أعماله بـ200 مليون.. 12 معلومة عن "مجمع الجلاء" بعد توجيهات ترميمه

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، علي النحو الذي يتناسب مع اهميته وحجم المترددين عليه.

وتنشر "الوطن" 12 معلومة عن "المجمع" المحترق قبل قرابة 9 سنوات، والذي أمر الرئيس بإعادة ترميمه اليوم، وجاءت تلك المعلومات كالآتي:

1- يقع مبنى مجمع محاكم الجلاء الشهير بجوار جريدة الأهرام بمنطقة "وسط البلد".

2- احترق المبنى إبان ثورة 25 يناير 2011، في فترة الانفلات الأمني التي سادت البلاد حينها.

3- حال ضعف المخصصات المالية لصندوق أبنية المحاكم لوزارة العدل أمام "ترميم المبنى".

4- صرح المستشار عبدالهادي محروس، مساعد وزير العدل سابقاً، أن تكلفة عملية الترميم قرابة 200 مليون جنيهاً.

5- زارت لجنة مشتركة من القوات المسلحة، ووزارة العدل المبنى، وبدأت وضع مخطط هندسي لها لبدء أعمال الترميم.

6- أنشئ مجمع محاكم الجلاء في خمسينيات القرن الماضي.

7- يتكون المجمع من مبنيين، الأول مطل على شارع الجلاء، ويتكون من 7 طوابق.

8- كان يشغل المبنى عدد من المحاكم الجزئية والنيابات الجزئية والكلية.

9- المبنى الثاني بالمجمع يعتبر ملحق للمبنى الأول بالمجمع، ويتكون من 9 طوابق.

10- لم تصل يد التخريب والإتلاف لهذا المبنى، وما زال العاملون به والجهات تمارس عملها بانتظام.

11- كان يضم المبنى المحترق 12 دائرة لمحكمة جنح ونياباتها الجزئية.

12- تضم النيابات مناطق كلاً من شبرا وروض الفرج والأزبكية وبولاق والدرب الأحمر والسيدة زينب والجمالية ومصر القديمة وباب الشعرية والموسكي.